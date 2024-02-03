В аэропорту Вильнюса лайнер с 179 пассажирами выкатился за пределы ВПП при приземлении

Представитель компании "Lietuvos oro uostai" Тадас Василяускас отметил, что причиной инцидента могли стать неблагоприятные погодные условия

ВИЛЬНЮС, 3 февраля. /ТАСС/. Вильнюсский международный аэропорт был закрыт на три часа после того, как прилетевший из Милана пассажирский лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении. Об этом сообщил представитель компании "Lietuvos oro uostai" Тадас Василяускас.

"Заказной (то есть нерегулярный, как правило, это заказы туристических компаний - прим. ТАСС) рейс из Милана с 179 пассажирами и 6 членами экипажа при приземлении съехал со взлетно-посадочной полосы. Пострадавших при этом не было", - говорится в его сообщении.

Столичный аэропорт в течение трех часов был закрыт. "Последствия ЧП устранены. Прием лайнеров и их отправка возобновлены в обычном режиме", - отметил Василяускас.

По предварительной оценке, причиной инцидента стали неблагоприятные погодные условия.