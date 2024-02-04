В Приморье отловили тигра, убившего нескольких собак в разных поселках края

Хищника доставят в реабилитационный центр для обследования

ВЛАДИВОСТОК, 4 февраля. /ТАСС/. Специалисты охотнадзора отловили амурского тигра, который полтора месяца нападал на собак в селах Анучинского района Приморского края, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

"Еще одного конфликтного тигра отловили в селе Чернышевка Анучинского округа специалисты охотнадзора. Животное будет доставлено в реабилитационный центр в Алексеевке для дальнейшего обследования", - говорится в сообщении.

В декабре прошлого года в окрестностях поселков Рисовое, Тихоречное и Новотроицкое молодой амурский тигр начал нападать на местных собак. По словам специалистов, в некоторых случаях животное не смогло даже нанести повреждений собаке, что говорит о том, что у этого молодого тигра есть проблемы с охотой, травмы или заболевания.

С последней декады декабря тигр задавил двух собак в Рисовом, одну в поселке Тихоречное и двух - в Новотроицком, а также напал еще на нескольких собак в той же местности. Для недопущения рецидивов было принято решение об отлове зверя. Как рассказал ТАСС директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, поимка животного затянулась в связи с тем, что местные жители даже на время проведения операции не желали выполнять рекомендации охотнадзора и продолжали оставлять своих собак на участках на ночь. Это не только продолжало привлекать хищника в село, но и создавало трудности для ловли на приманку.

На Дальнем Востоке создана система разрешения конфликтов между крупными хищниками и человеком, в рамках которой тигра, который может угрожать людям, отлавливают, проверяют его состояние и либо выпускают в безопасном месте, либо оставляют в неволе. При этом прошедшей и нынешней зимой появлялось особенно много сообщений о тиграх, выходящих к населенным пунктам.

Самый крупный вид тигров - амурский. Он занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. В 2013 году по инициативе президента Владимира Путина был создан центр "Амурский тигр", который занимается защитой и расширением мест обитания этих хищников.