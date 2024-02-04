На юге в Турции при крушении вертолета погибли два человека

EM 708 вылетел вечером 3 февраля из аэропорта в провинции Хатай

АНКАРА, 4 февраля. /ТАСС/. Вертолет EM 708 потерпел крушение на юге Турции вблизи города Газиантеп, в результате аварии погибли два пилота. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

"Два пилота нашего вертолета [EM 708], в последний раз выходившие на связь с Объединенным центром воздушных операций в 22:49 (совпадает с московским), погибли", - написал он на своей странице в X (ранее Twitter).

Вертолет зарегистрирован в кадастре Главного управления безопасности авиации, добавил министр. EM 708 вылетел вечером 3 февраля из аэропорта в провинции Хатай в аэропорт Газиантепа.