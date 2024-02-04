В Запорожской области разрушены объекты инфраструктуры

На подконтрольной Киеву части региона за сутки шесть раз объявляли воздушную тревогу

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Несколько инфраструктурных объектов были разрушены на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом заявили в подчиненной украинским властям региональной военной администрации.

"Поступили сообщения о разрушении <...> объектов инфраструктуры", - написал в Telegram-канале Юрий Малашко, возглавляющий сейчас администрацию. Количество объектов и степень разрушений не уточняются.

В минувшие сутки на подконтрольной Киеву части Запорожской области шесть раз объявляли воздушную тревогу.