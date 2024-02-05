На востоке Канады из-за сильного снегопада введен режим ЧС

Жителей просят максимально ограничить перемещение по улицам

ОТТАВА, 5 февраля. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации из-за сильного снегопада введен на севере канадской атлантической провинции Новая Шотландия. Об этом сообщил телеканал CBC.

По данным Национального метеобюро Канады, в этой части провинции может выпасть до 150 см снега, что более чем в два раза больше февральской нормы осадков. Причиной снегопада, который сопровождается ветром с порывами до 28 м/ с, стал шторм в Атлантическом океане. На данный момент введение режима ЧС на всей территории Новой Шотландии не рассматривается.

В этой части региона в понедельник отменены занятия во всех учебных заведениях. Жителей просят максимально ограничить перемещение по улицам.