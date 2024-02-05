В Иркутской области сгорел двухэтажный дом

Пострадали два человека

ИРКУТСК, 5 февраля. /ТАСС/. Жилой дом, загоревшийся накануне на улице Профсоюзная города Усть-Илимска, сгорел полностью, жертв нет. На площадке идут ликвидационные работы, об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

"Двухэтажный деревянный дом в Усть-Илимске полностью сгорел. Двое пострадавших, жертв нет. Открытое горение на объекте потушено. Идут работы по ликвидации", - рассказали в региональном ГУ МЧС.

Двухэтажный жилой дом загорелся накануне на площади 250 кв. м, затем пожар распространился на 700 кв. м. Пожарные спасли 2 человек и передали их врачам, еще 30 человек эвакуировались самостоятельно. На месте работали 49 пожарных и спасателей и 15 единиц техники. Работы велись на 25-градусном морозе.

Администрация Усть-Илимска предоставила автобус для обогрева жителей и помещения детского лагеря, чтобы там смогли разместиться нуждающиеся, но люди остановились у родственников. Мэрия составляет списки пострадавших и определяет маневренный жилой фонд.