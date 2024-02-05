В Индии задержали сотрудника посольства страны в РФ за шпионаж на Пакистан

По информации телеканала NDTV, Сатендра Сивал передал кураторам из пакистанской межведомственной разведки конфиденциальную информацию, касающуюся деятельности МИД и Минобороны Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 февраля. /ТАСС/. Сотрудник посольства Индии в Москве Сатендра Сивал задержан антитеррористическим департаментом полиции штата Уттар-Прадеш по подозрению в шпионаже в пользу Пакистана. Как сообщил телеканал NDTV со ссылкой на источники, задержание проводилось 4 февраля в Мируте.

По данным телеканала, Сивал работает помощником по вопросам безопасности в посольстве Индии в Москве с 2021 года. Предполагается, что он передал кураторам из пакистанской межведомственной разведки (ISI) конфиденциальную информацию, касающуюся деятельности МИД и Минобороны Индии, что представляет угрозу внутренней и внешней безопасности республики.

Как сообщили источники NDTV, задержанный не смог дать удовлетворительных ответов на ряд вопросов в ходе допроса в отделении полиции в Мируте, после чего признался в шпионаже в пользу ISI. Против него возбуждено дело в соответствии с законом о государственной тайне. МИД Индии осведомлен об аресте Сивала и сотрудничает со следственными органами по этому делу.