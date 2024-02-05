В Новосибирске 14 детей пожаловались на самочувствие после обработки школы от тараканов

Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего

НОВОСИБИРСК, 5 февраля. /ТАСС/. В Новосибирске 14 учеников пожаловались на самочувствие и 2 обратились к медикам после обработки школы от тараканов, сообщили ТАСС в областной прокуратуре.

По информации сайта НГС, в школе №137 в центре Новосибирска травили тараканов, 5 февраля несколько детей пожаловались на плохое самочувствие.

"14 учеников [почувствовали себя плохо]. Двое обращались в медучреждение", - рассказала собеседница агентства.

Прокуратура Железнодорожного района начала проверку после сообщений о негативном воздействии на здоровье школьников химикатов, которые использовались в образовательном учреждении для уничтожения насекомых. Сотрудники ведомства дадут оценку, соблюдению санитарно-эпидемиологические нормы при организации и проведении дезинсекции.