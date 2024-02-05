В Прикамье суд назначил по шесть лет колонии избившим мужчину до смерти

Среди осужденных - двое несовершеннолетних

ПЕРМЬ, 5 февраля. /ТАСС/. В Пермском крае троих жителей Лысьвы приговорили к шести годам колонии за избиение пенсионера, после которого мужчина умер в больнице. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону.

"Трое жителей Пермского края, двое из которых несовершеннолетние, признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении.

Суд назначил виновным наказание в виде шести лет лишения свободы каждому, несовершеннолетним - с отбыванием в воспитательной колонии, совершеннолетнему - в колонии строгого режима

По данным ведомства, утром 16 августа 2023 года три молодых человека, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили руками и ногами 60-летнего мужчину. От полученных травм он умер в больнице.