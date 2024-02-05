Жителя Калининградской области осудили по делу о контрабанде янтаря в Литву

Его приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима

КАЛИНИНГРАД, 5 февраля. /ТАСС/. Суд приговорил жителя города Советска в Калининградской области к трем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за контрабанду янтаря и покушение на контрабанду янтаря с территории области в Литву на общую сумму свыше 7,5 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Калининградского областного суда.

"Приговором Краснознаменского районного суда [обвиняемому] назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что в период с апреля до октября 2022 года подсудимый, будучи членом организованной преступной группы, по указанию неустановленных лиц, находящихся на территории Литвы, получал янтарь и различными партиями в разное время суток вместе с сообщником с помощью квакдрокоптера, спиннинга, карабинов, электрической дрели и шнура перемещал его через границу в Литву, где его получали проживающие там члены преступной группы. Общий вес нелегально переправленного границу таким образом янтаря, превысил 189 кг на сумму более 2,5 млн рублей.

В октябре 2022 года действия обвиняемого были пресечены сотрудниками ФСБ, когда он с соучастниками доставил на берег реки Неман новую партию янтаря. Был изъят янтарь общим весом более 334 кг, стоимостью более 5 млн рублей.

Дело рассматривалось с применением гл. 40.1 УПК РФ в особом порядке принятия судебного решения в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Подсудимый вину признал полностью. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ как незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов, в крупном размере, совершенное организованной группой, и по ч. 3 ст. 30 , ч. 3 ст. 226.1 УК РФ как покушение на такие действия.

Смягчающими обстоятельствами суд признал активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников, а также то обстоятельство, что подсудимый характеризуется положительно, трудоустроен, имеет ряд заболеваний, содержит совершеннолетнего сына, обучающегося по очной форме обучения, ухаживает за матерью, страдающей серьезным хроническим заболеванием.