По данным ФСБ, подготовку они осуществляли с 26 января по 1 февраля

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Задержанным в Крыму за подготовку теракта СБУ поручала взорвать кортеж при помощи мины. Об этом сообщил задержанный Владимир Боднарь, видео допроса которого распространила ФСБ.

"Мина сейчас находится в гараже с дистанционным пультом управления. Предназначалась для нападения на кортеж", - сказал он. Мужчина пояснил, что действовал по заданию СБУ: поместил мину в газовый баллон и вывез ее из Мелитополя в Крым.

Его жена, также задержанная сотрудниками ФСБ, добавила, что они должны были совершить теракт в отношении кортежа из двух машин. Подготовку они осуществляли с 26 января по 1 февраля. Для этого они смотрели маршрут передвижения кортежа, а подорвать должны были одну машину.

Как сообщили в Центре oбщественных связей ФСБ России, Федеральной службой безопасности предoтвращен террористический акт, организованный Службой безопасности Укрaины в отношении одного из руководителей Реcпублики Крым. Задержали троих роcсиян, которые дали признательные пoказания.