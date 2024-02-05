Суд отправил под домашний арест юриста, защищавшего Кирилла Серебренникова

Алексей Федяров проходит по делу о посредничестве в даче взятки

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в понедельник отправил под домашний арест по делу о посредничестве в даче взятки юриста Алексея Федярова, ранее представлявшего интересы режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом удовлетворено ходатайство следственного органа об избрании Федярову меры пресечения в виде содержания под домашним арестом", - сказала собеседница агентства. Кроме этого, по домашний арест был отправлен и адвокат Андрей Золотухин, который также обвиняется в посредничестве в даче взятки.

Также по этому делу проходит заместитель начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиций Алексей Куликов. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Федяров является руководителем центра правовой помощи "Статус". Организация специализируется на оказании правовой помощи фигурантам уголовных дел. Во время первого обыска у режиссера Кирилла Серебренникова он представлял его интересы, в дальнейшем вышел из дела.