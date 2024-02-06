Телефонные мошенники использовали голос спикера Заксобрания Красноярского края

Алексей Додатко отметил, что такая попытка была пресечена "благодаря бдительности коллег-депутатов и оперативным действиям правоохранителей"

КРАСНОЯРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Телефонные мошенники использовали сгенерированный голос председателя Заксобрания Красноярского края Алексея Додатко при попытке обмана людей. Об этом спикер краевого парламента сообщил на своей странице во "ВКонтакте".

"Жулики, представляясь моим именем (и моим голосом), под видом специальной операции по выявлению каналов финансирования ВСУ, предлагали взять кредит в банке и передать им денежные средства. Помимо моего сгенерированного голоса, преступники располагали персональными данными, сведениями о банковских счетах людей, которых пытались обмануть", - написал Додатко, добавив, что такая попытка была пресечена "благодаря бдительности коллег-депутатов и оперативным действиям правоохранителей".

Как сообщает региональный главк МВД, женщине было предложено оформить в банке кредит более чем на 2 млн рублей, "однако она связалась со своим руководителем и выяснила, что стала жертвой обмана". По данному факту возбужденно уголовное дело. Информация о действиях телефонных мошенников проверяется.