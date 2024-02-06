В Подмосковье у местного жителя изъяли крупный арсенал оружия и боеприпасов

По результатам баллистической экспертизы, часть патронов изготовлена промышленным способом и пригодна для стрельбы

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Семь револьверов, пистолеты, пистолеты-пулеметы, пять гладкоствольных ружей, а также несколько банок с порохом и 280 патронов различного калибра найдены в квартире жителя Жуковского. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"При осмотре его квартиры на улице Баженова оперативники обнаружили и изъяли семь предметов, конструктивно схожих с револьверами, пистолетами и пистолетами-пулеметами, пять гладкоствольных ружей, одно из которых имеет явные признаки переделки, несколько банок с порохом, а также 280 патронов различного калибра", - сказала она.

Петрова добавила, что по результатам баллистической экспертизы часть патронов изготовлена промышленным способом и пригодна для стрельбы. Оставшиеся изъятые предметы будут исследованы в рамках возбужденного уголовного дела. "В отношении мужчины дознавателем отдела дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ", - добавила начальник пресс-службы главка.

Задержанный находится под подпиской о невыезде.