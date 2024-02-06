СМИ: не менее шести человек погибли при израильском обстреле на юге сектора Газа

По информации телеканала Al Jazeera, удар пришелся на жилой дом в населенном пункте Хамад

ДУБАЙ, 6 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек стали жертвами израильского обстрела к северо-западу от города Хан-Юнис, расположенного на юге сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его информации, удар пришелся на жилой дом в населенном пункте Хамад. Накануне в результате аналогичного обстрела там погибли не менее 14 мирных жителей.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, а затем начал наземную операцию в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.