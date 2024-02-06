Экс-заместитель прокурора Новосибирской области не признала вину по делу о взятках

Любовь Кузьменок добавила, что обвинение абсурдно и противоречит фактическим обстоятельствам дела

БАРНАУЛ, 6 февраля. /ТАСС/. Бывшая заместитель прокурора Новосибирской области Любовь Кузьменок, обвиняемая в получении взяток и использовании полномочий вопреки интересам службы, не признала вину в ходе судебного заседания в Ленинском районном суде Барнаула, передает корреспондент ТАСС.

"Я предъявленное обвинение не признаю, оно абсурдно и противоречит фактическим обстоятельствам дела. Все существо обвинения искусственно сформировано с помощью показаний Авериной и Ярового, которые находились под угрозой привлечения к уголовной ответственности", - сообщила Кузьменок на заседании.

Согласно материалам дела, совладелец ТЦ "Восток" Дмитрий Башмаков в октябре 2016 года предложил предпринимателю Олегу Яровому стать посредником в передаче взяток Кузьменок. Яровой привлек Александру Аверину, которая ранее работала в областной прокуратуре и проходила по делу о заведомо ложном доносе. По договоренности, Башмаков ежемесячно передавал 500 тыс. рублей взятки, из которых 100 тыс. рублей шли Кузьменок, остальное распределялась между другими участниками. С сентября 2018 года эта сумма увеличилась до 700 тыс. рублей, из них 150 тыс. рублей предназначалась Кузьменок. Такую сумму обвиняемая получала до октября 2018 года. Таким образом, общая сумма взяток обвиняемой составила 2,5 млн рублей.

Любовь Кузьменок начала работать в органах прокуратуры в 1983 году. В 2014 году была назначена заместителем прокурора Новосибирской области. Имеет звание почетного работника прокуратуры РФ. В 2018 году Кузьменок написала заявление об увольнении.