В Татарстане возбудили дело после обрушения крыши пункта приема металла

Выясняются все обстоятельства произошедшего

КАЗАНЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Следователи Татарстана возбудили уголовное дело после обрушения части кровли производственного здания на улице Тэцевская в Казани, в результате которого погиб человек, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

"6 февраля 2024 года произошло обрушение кровли одного из предприятий по улице Тэцевской города Казани, в результате которого погиб рабочий. По предварительным данным, причиной послужило скопление снега на крыше. Следователями возбуждено уголовное дело факту нарушения требований охраны труда, повлекшего смерть человека", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится осмотр места обрушения, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Снегопад в Казани © Егор Алеев/ ТАСС

Как ранее сообщили в главном управлении МЧС России по региону, частичное обрушение кровли производственного здания ООО "Втормет" произошло в районе 11:00. Самостоятельно из здания вышли 39 человек. В результате происшествия погиб мужчина 1989 года рождения. Его тело обнаружили спасатели Казанского поисково-спасательного отряда МЧС России.