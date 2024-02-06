В Забайкалье троих человек осудили за вывоз леса на 190 млн рублей

Участников преступной группировки приговорили к лишению свободы на сроки от семи до восьми лет

ЧИТА, 6 февраля. /ТАСС/. Черновский районный суд Читы приговорил троих участников преступной группировки к лишению свободы на сроки от семи до восьми лет за контрабанду леса на сумму свыше 190 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Забайкальскому краю.

"В период с 2012 по 2016 год фигуранты в составе преступного сообщества организовали с использованием подложных документов незаконный вывоз лесоматериалов за границу. <…> Ущерб составил более 191 млн рублей. Черновский районный суд г. Читы приговорил одного из организаторов преступного сообщества к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, двое других подсудимых получили 7 и 7,5 года лишения свободы", - говорится в сообщении.

Всего было выявлено 44 факта контрабандного вывоза пород сосны, березы, лиственницы и осины общим объемом более 74 тыс. куб. м. Лес заготавливали в Иркутской области и вывозили в Китай через Забайкальский край. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ и читинской таможни.