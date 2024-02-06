Суд отказал в трансляции заседаний по второму делу Фургала

Второе дело бывшего губернатора связано с хищением активов МСП-Банка

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Один из подсудимых по второму уголовному делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала попросил суд вести трансляцию судебного процесса на официальном судебном портале, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

В ходе заседания подсудимый Николай Шухов ходатайствовал о проведении интернет-трансляции судебных заседаний на официально портале судов общей юрисдикции в системе ГАС "Правосудие". Суд в удовлетворении ходатайства отказал.

Второе дело Фургала связано с хищением активов МСП-Банка. По данным следователей, участники преступной организации под руководством Фургала и Шухова с декабря 2018 года по июль 2020 года путем мошенничества похитили более 2 млрд рублей, принадлежащих банку, а также 8,7 млн долларов иностранной компании "Глобал меткорп лимитед". Впоследствии они легализовали похищенные средства и распорядились ими по своему усмотрению.

Кроме бывшего губернатора, на скамье подсудимых находятся юрист подконтрольных Фургалу предприятий группы "Торэкс" Николай Шухов, консультант по финансовым вопросам Юрий Золочевский, замдиректора по безопасности "Торэкс-Хабаровск" Дмитрий Козлов, директор компании "Дальневосточный монолит" Евгений Аверьянов, главный бухгалтер группы "Торэкс" Галина Алейникова, заместитель главного бухгалтера "Торэкс" Светлана Осипенко, финансовый директор "Торэкс" Владислав Кармашков, директор компании "Строитель" Геннадий Савочкин и председатель правления АО "Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства" Дмитрий Голованов.

Они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, а также хищении денег путем мошенничества и легализации похищенного имущества. Кроме того, по версии обвинения, фигуранты дела пытались похитить имущество "Торэкс-Хабаровск" на сумму более 1,2 млрд рублей, но были задержаны. В отношении Осипенко и Голованова избраны меры пресечения в виде домашнего ареста, остальные находятся под стражей.

Год назад Фургал был приговорен к 22 годам колонии строгого режима за организацию покушений на убийства предпринимателей.