В Нижегородской области осудили отрезавшего ребенку часть пальца опекуна

Его приговорили к 4,5 года колонии

ТАСС, 6 февраля. Житель Нижегородской области, отрезавший фалангу пальца своей приемной дочери, приговорен к 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его супруга, также издевавшаяся над ребенком, приговорена к 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Кстовским городским судом Нижегородской области вынесен приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), пп. "г", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего группой лиц), п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия). <…> Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, его супруге - на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 2019 году супруги были назначены опекунами восьмилетней девочки, после чего ребенок стал жить в приемной семье в Кстовском районе Нижегородской области. До 2022 года приемные родители ненадлежащим образом выполняли свои обязанности, оскорбляли девочку и жестоко с ней обращались, систематически избивая. В сентябре 2022 года приемный отец в присутствии супруги в гараже своего дома отрезал девочке ногтевую фалангу пальца правой руки.

В прокуратуре отметили, что суд также удовлетворил гражданский иск Кстовского городского прокурора о взыскании с осужденных в пользу ребенка морального вреда на сумму 300 тыс. рублей.