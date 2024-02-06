СК РФ проверит информацию о прибытии пожарных без воды к горящей школе в Коми

В результате пожара были повреждены столовая, учебные мастерские и помещения для старшего звена

СЫКТЫВКАР, 6 февраля. /ТАСС/. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что пожарный расчет прибыл без воды к горящей деревянной школе в селе Грива Республики Коми, сообщила пресс-службе ведомства.

"В СМИ распространено сообщение о том, что в селе Грива Койгородского района во время учебного процесса загорелась школа. Все дети были эвакуированы, но, как сообщают очевидцы, пожарный расчет прибыл без воды. При этом и в самом селе поблизости не было соответствующего источника воды для борьбы с пожаром. По данному факту следственными органами СК России по Республике Коми организована доследственная проверка", - говорится в распространенном сообщении.

В то же время, как сообщил ранее глава Коми Владимир Уйба с места ЧП, все службы сработали оперативно, половину школы удалось спасти. "Пожарные подтвердили, что достаточно и техники. Вода есть, качается напрямую с водозабора. Воды для пожаротушения, техники и людей достаточно", - сказал глава региона в видеообращении, которое размещено в его Telegram-канале.

Сигнал о возгорании поступил в 13:15 мск, на момент прибытия пожарных частично горела кровля деревянного одноэтажного здания 1977 года постройки. В 15:35 пожар локализовали на площади 200 кв. м, в 17:07 - ликвидировали открытое горение. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 44 человека, в том числе 38 детей. Никто не пострадал. По факту возгорания организована проверка прокуратуры и следственных органов СУ СК РФ по региону. По данным ведомства, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Пожар возник в электрощитовой, огнем повреждена столовая, учебные мастерские и помещения для старшего звена. Уцелела часть здания, в котором расположены помещения для начальной школы, спортзал, директорская, учительская.

По словам главы региона, учебный процесс будет продолжен в уцелевшей части, где "тепло, светло, есть отдельный ввод подачи тепла и электричества". В ближайшее время планируется решить вопрос со строительством школы на месте сгоревших конструкций. При этом за последние 3 года было вложено 4 млн рублей в капитальный ремонт, в школе заменили электропроводку, окна, укрепили фундамент и утеплили здание.