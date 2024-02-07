В Западной Грузии из-за схода оползня погибли три человека

Спасатели продолжают поиски шести человек

ТБИЛИСИ, 7 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли в результате схода оползня, накрывшего жилые дома в крае Имерети Западной Грузии. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

"Из-за обильных осадков в регионе Имерети сошел оползень, который накрыл четыре жилых дома. <...> В селе Нергети Багдатского муниципалитета в рамках поисково-спасательных мероприятий спасатели спасли и вывезли в безопасное место одного человека, найдены тела троих человек", - говорится в заявлении.

Спасатели продолжают поиски еще шести человек. В зоне стихии находится глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии Теймураз Мгебришвили. На месте работают более 200 пожарных-спасателей, специальная техника, группа кинологов, добавили в ведомстве.

Погода по всей Грузии резко ухудшилась во вторник. На западе страны, а также в высокогорных районах выпало большое количество снега, что вызвало проблемы на дорогах. По данным центра по управлению общественной безопасностью 112, непогода продлится несколько дней.