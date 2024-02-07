В четырех районах Адыгеи ввели режим повышенной готовности из-за прошедших дождей

Как сообщили в комитете республики по делам ГО и ЧС, осадки привели к повышению уровня рек, переувлажнению почвы и подтоплениям придомовых территорий

МАЙКОП, 7 февраля. /ТАСС/. Обильные и затяжные дожди в Адыгее привели к повышению уровня рек, переувлажнению почвы и подтоплениям придомовых территорий, из-за чего режим повышенной готовности введен в четырех районах региона.

Об этом ТАСС сообщили в комитете республики по делам ГО и ЧС.

"Режим повышенной готовности введен в Майкопском, Кошехабльском, Гиагинском и Шовгеновском районах. Ситуацию держит на личном контроле глава Адыгеи Мурат Кумпилов", - сказали в комитете.

Ранее со ссылкой на ГУ МЧС России по республике сообщалось, что экстренное предупреждение из-за резкого подъема уровня воды в горной реке Фарс объявлено в Адыгее. По данным ведомства, остаются подтопленными 18 придомовых территорий в Майкопе (девять), Гиагинском районе (семь), Кошехабльском районе (два). Также остается подтопленным один мост.

Как уточнила ТАСС заместитель руководителя Гидрометцентра Адыгеи Виктория Гусева, сейчас уровень воды в реке Фарс пошел на спад. Осадки прекратились в республике на ближайшие двое суток.

"Над Адыгеей расположился антициклон, давление высокое. Прогнозируется повышение температуры воздуха, наступили так называемые "февральские окна". Однако происходит усиление юго-западного ветра до 15-17 м/с", - добавила собеседница агентства.