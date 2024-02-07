В Черкесске суд назначил арест до 13 суток 10 участникам стрельбы на свадьбе

Сотрудники полиции ранее остановили кортеж на южном выезде из города

ЧЕРКЕССК, 7 февраля. /ТАСС/. Участникам свадебного кортежа, устроившим стрельбу в Черкесске, назначен административный арест до 13 суток, сообщило МВД по Карачаево-Черкесии (КЧР).

"Десяти участникам свадебного кортежа, которые оказали неповиновение при доставлении в отдел полиции, назначено наказание в соответствии с частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ от 5 до 13 суток административного ареста. Постановление суда Черкесска не вступило в законную силу", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции остановили кортеж на южном выезде из Черкесска и задержали 10 человек в возрасте от 18 до 26 лет, которые открыли стрельбу в воздух в общественных местах. С мест происшествий изъяты семь единиц охолощенного и травматического оружия, а также патроны к ним.