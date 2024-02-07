В Адыгее подтопило до 50 придворовых территорий

Пострадало несколько объектов

МАЙКОП, 7 февраля. /ТАСС/. Потепление и обильные дожди привели к подъему уровня рек практически на всей территории Адыгеи, по состоянию на среду подтоплено до 50 придворовых территорий в разных районах республики, территория школы, автомобильный мост. Об этом по итогам оперативного совещания, проведенного по вопросам ликвидации последствий стихии, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

Ранее режим повышенной готовности был введен в Майкопском, Кошехабльском, Гиагинском и Шовгеновском районах.

"Потепление и обильные дожди привели к подъему уровня рек практически на всей территории республики, подтоплены до полусотни придворовых территорий в разных районах. К счастью, пострадавших нет. Поставил задачу оперативно восстанавливать нарушенные коммуникации, чтобы в домах жителей были свет, вода, тепло. Ни одна семья не должна остаться один на один с бедой", - написал Кумпилов.

Пострадали от стихии - дождей и сильного ветра - и несколько социальных объектов республики. В ауле Кошехабль подтоплена территория школы, повреждена кровля школы в селе Натырбово. В Гиагинском районе подтоплен автомобильный мост. В Тахтамукайском районе произошел оползень дамбы возле аула Шенджий на участке длиной 30 м. По ней проходит дорога, и сейчас на трассе организовано реверсивное движение.

Во всех пострадавших населенных пунктах организована откачка паводковых вод со дворов жителей, для устранения подтоплений привлекаются силы и средства МЧС России, задействованы сотрудники местных администраций. Кумпилов поручил главам муниципалитетов вести постоянный мониторинг рек, обеспечить готовность сил и средств к возможному ухудшению ситуации. Минстрою региона поставлена задача предоставлять по запросам с мест необходимую технику для устранения последствий стихии.