В Москве из окна четвертого этажа выпала трехлетняя девочка

Ребенок получил незначительные травмы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Москве, девочка получила незначительные травмы. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"Из окна квартиры четвертого этажа жилого дома на улице Вертолетчиков выпал малолетний ребенок. Девочка 2021 года рождения доставлена в медицинское учреждение для проведения обследования. Предварительно, ребенок серьезных травм не получил", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что на момент происшествия дома находилась мама ребенка, которая на непродолжительное время отвлеклась, а девочка в это время самостоятельно открыла окно.

"Кузьминская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - заключили в пресс-службе.