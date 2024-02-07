В Астраханской области восстановили электроснабжение после крупной аварии

Отключения затронули около 100 тыс. человек

АСТРАХАНЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Электроснабжение восстановлено в Астраханской области, где без света из-за обрыва на высоковольтной ЛЭП оставались около 100 тыс. человек. Об этом сообщили в Telegram-канале Минэнерго РФ.

"Энергетики завершили восстановительные работы в Астраханской области, где без электроснабжения оставались около 100 тыс. потребителей", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе "Россети Юг", днем, 7 февраля произошел обрыв провода воздушной линии 110 кВ. Это повлекло за собой временное обесточение потребителей сразу нескольких районов Астраханской области.

"Энергетики оперативно обеспечили электроэнергией основную часть обесточенных потребителей в областном центре - Астрахани. Позже было восстановлено электроснабжение потребителей остальных районов", - добавили в пресс-службе.

После ремонта поврежденной линии подача электроэнергии потребителям Астраханской области восстановлена в полном объеме.