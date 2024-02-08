В Югре предпринимательница перевела мошенникам более 24 млн рублей

Возбудили уголовное дело

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 февраля. /ТАСС/. Полицейские возбудили уголовное дело о мошенничестве после того, как неизвестные выманили у предпринимательницы в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа более 24 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"В дежурную часть УМВД России по Нижневартовску с заявлением о мошенничестве на сумму более 24 млн рублей обратилась 52-летняя местная предпринимательница. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полицейскими проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником мобильного оператора. Под предлогом обновления срока действия sim-карты он убедил ее продиктовать поступившие в СМС-оповещениях коды. Далее поступил звонок от якобы сотрудницы портала государственных услуг. Звонившая предупредила, что заявительница только что общалась с аферистами, которым предоставила коды и пароли к личному кабинету портала, где имеются персональные данные женщины, что может повлечь хищение денежных средств с банковских счетов. Также она пообещала, что деньги можно сохранить, если женщина будет следовать всем инструкциям представителей финансовой организации, которые непременно свяжутся с ней.

Как уточнили в пресс-службе, предпринимательница, предполагая, что действительно общается с представителями банка, перевела все имеющиеся накопления - более 24 млн рублей - на "безопасный" счет и только после этого засомневалась в своих действиях и обратилась с заявлением в полицию.