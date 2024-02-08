В Тюмени возбудили уголовное дело после избиения подростков в подъезде

Пострадали двое молодых людей и девушка

ТЮМЕНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Неизвестные напали на подростков в подъезде в Тюмени, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Тюменской области.

"Возбуждено уголовное дело, принимаем меры по установлению и задержанию лиц причастных к совершенному преступлению", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в областной прокуратуре, в подъезде многоквартирного дома в микрорайоне Новопатрушево в Тюмени неизвестные мужчины избили двух молодых людей 2007 года рождения и девушку 2008 года рождения. Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного сотрудниками полиции по факту произошедшего.

По данным СМИ, в Тюмени двое мужчин напали на одного из подростков из-за шапки с кадетской звездой.