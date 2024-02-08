В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту ограбления банка

По данным полиции, грабитель похитил около 1 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Екатеринбурге после ограбления одного из отделений банка, которое произошло вечером 7 февраля. Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

"Следственным подразделением отдела полиции №7 возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия)", - сказал Горелых.

Вечером 7 февраля полиция сообщила об ограблении отделения банка в центре Екатеринбурга. Неизвестный с предметом, похожим на пистолет, похитил менее 1 млн рублей, никто из сотрудников банка не пострадал.