Перед судом в Петербурге предстанет организатор незаконных экскурсий по крышам

Ему грозит до пяти лет лишения свободы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Организатор незаконных экскурсий по крышам в Санкт-Петербурге, получивший за 1,5 года незаконный доход в размере 22 млн рублей, предстанет перед судом. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Санкт-Петербурге мои коллеги завершили расследование уголовного дела в отношении организатора незаконных коммерческих экскурсий по крышам. В ходе следствия выяснилось, что за полтора года противоправной деятельности суммарный доход превысил 22 млн рублей. Какое он понесет за это наказание, в ближайшее время определит суд", - написала она в Telegram-канале.

Организатора незаконных экскурсий по крышам в Санкт-Петербурге задержали в начале августа 2023 года. В отношении задержанного возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве (п. "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.