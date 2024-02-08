В Никополе неизвестные обстреляли автомобиль заммэра

Он погиб, начато расследование

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Офис генпрокурора Украины начал расследование по факту умышленного убийства заместителя мэра Никополя Днепропетровской области, который погиб в результате обстрела его автомобиля неизвестными. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По факту убийства заместителя мэра города Никополя начато расследование. По данным следствия, 8 февраля 2024 года на одной из улиц города Никополя неизвестные лица из неустановленного огнестрельного оружия расстреляли автомобиль. В нем находился заместитель городского главы. В результате обстрела мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Оно также опубликовала фото сгоревшего автомобиля. Произошедшее квалифицировали как умышленное убийство.

Фамилия погибшего не раскрывается, но, согласно информации издания "Страна", речь идет о Виталии Журавлеве. По неофициальным данным местных источников, Журавлев был убит в результате продолжавшегося с 2017 года конфликта с местной группировкой.

В свою очередь Национальная полиция Украины сообщила в Telegram-канале, что на место происшествия выехало руководство полиции Днепропетровской области, проводятся мероприятия по розыску и задержанию подозреваемых.