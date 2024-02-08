На юго-востоке Москвы мужчина напал на таксиста с ножом

Пострадавшего госпитализировали с множественными колото-резаными ранениями

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который напал с ножом на водителя такси на Жигулевской улице в Москве, пострадавшего госпитализировали с множественными ранениями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Полицейские ОМВД России по району Кузьминки задержали 31-летнего москвича за нападение на водителя такси", - сказали в пресс-службе.

По данным главка, в дежурную часть поступило сообщение о том, что на Жигулевской улице мужчина с ножом напал на водителя такси. На место были направлены сотрудники полиции. "По горячим следам полицейскими был задержан и доставлен в территориальный ОМВД 31-летний ранее судимый житель столицы. Пострадавший был госпитализирован с множественными колото-резаными ранениями", - добавил в пресс-службе.

В главке отметили, что по данному факту уже принято процессуальное решение.