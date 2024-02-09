На Камчатке иностранного гражданина задержали из-за пропаганды терроризма

Возбуждено уголовное дело

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело по факту публичных призывов к осуществлению террористической деятельности возбуждено на Камчатке в отношении иностранного гражданина. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

"Следственным подразделением УФСБ в отношении иностранца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети Интернет). По данным следствия, иностранец разместил на личной странице в одной из социальных сетей видеоролики с призывами к участию в вооруженной борьбе против инакомыслящих на стороне террористических организаций. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.