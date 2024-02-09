Суд оставил в силе приговор экс-главе красноярского Росприроднадзора

Андрей Калинин получил восемь лет колонии и штраф 1,5 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Красноярский краевой суд оставил в силе приговор бывшему руководителю межрегионального управления Росприроднадзора по Красноярскому краю и Туве Андрею Калинину, приговоренному к восьми годам колонии строгого режима и штрафу 1,5 млн рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

"Приговором суда он осужден за получение взяток к восьми годам лишения свободы колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на пять лет, со штрафом в размере 1,5 млн рублей. Защитник обжаловал приговор и просила оправдать Калинина. Он ссылался на оговор свидетелями и провокацию со стороны правоохранителей на получение взяток. Краевой суд признал доводы защиты голословными и отклонил их", - говорится в распространенном сообщении.

По версии следствия, в конце 2018 года к Калинину обратился его заместитель с просьбой за деньги помогать предпринимателям быстро получать разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. Калинин дал соответствующие указания подчиненным и получил 800 тыс. рублей. В декабре того же года он был задержан, в отношении него было возбуждено уголовное дело.