В Югре в ДТП пострадали пять человек

Среди них двое детей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 февраля. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе Сургут - Нижневартовск в Ханты-Мансийском автономном округе. В результате ДТП пять человек травмированы, в том числе двое детей, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"В результате автоаварии оба водителя, а также пассажиры Kia: 30-летняя женщина, мальчики 9 и 8 лет получили травмы", - сказано в сообщении.

По предварительным данным, в Нижневартовском районе на 136-м км автодороги Сургут - Нижневартовск 36-летний водитель Kia выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai под управлением 60-летнего мужчины.