В Москве задержали блогера за оскорбительное видео у монумента "Родина-мать зовет!"

Ее доставили в Волгоград, где изберут меру пресечения

ВОЛГОГРАД, 9 февраля. /ТАСС/. Следователи СК России задержали в аэропорту Москвы по подозрению в реабилитации нацизма блогера из Самары, которая сняла и выложила в интернет оскорбительное видео у подножия монумента "Родина-мать зовет!". Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

"После возбуждения уголовного дела с целью скрыться от органов следствия и суда фигурантка покинула территорию Волгоградской области, а в последующем и Российскую Федерацию, в связи с чем была объявлена в розыск. Девушка была задержана сотрудниками полиции по поручению следователей СК России в одном из аэропортов Москвы, сразу же после возвращения на территорию страны", - говорится в сообщении.

В июле 2023 года в отношении 23-летней жительницы Самары возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения). Девушка сняла и опубликовала в интернете видео с ее прогулки по Мамаеву кургану в Волгограде. Она прыгала на склон, где расположены братские захоронения и делала неприличные жесты в направлении скульптуры "Родина-мать зовет!". Позже ее действия были переквалифицированы на основании проведенной экспертизы, теперь ее подозревают по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Блогера доставили в Волгоград, ей предъявили обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.