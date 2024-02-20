Суд в Екатеринбурге продлил арест обвиняемой в убийстве шестилетнего ребенка

Вероника Наумова пробудет под стражей до 27 мая 2024 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/ Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест Веронике Наумовой, которая обвиняется в истязании и убийстве шестилетнего опекаемого Далера, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Ленинского районного суда.

"Суд рассмотрел дело. Арест продлен до 27 мая 2024 года", - сказали в пресс-службе суда.

В июне 2023 года опекун мальчика заявила о его пропаже, после чего горожане и сотрудники правоохранительных органов организовали поиски. Позднее тело ребенка обнаружили, Наумову задержали по обвинению в истязании и убийстве подопечного, а также в мошенничестве с выплатами.

Следствие возбудило два уголовных дела - о халатности из-за бездействия должностных лиц, ответственных за воспитание опекаемого ребенка, а также об убийстве.