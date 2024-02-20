20 февраля, 13:13
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли центр Донецка из РСЗО HIMARS

Пострадал один человек

ДОНЕЦК, 20 февраля. /ТАСС/. Мирная жительница получила ранения в результате ракетного удара по Ворошиловскому району Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

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"В результате обстрела противником центра Донецка двумя ракетами из РСЗО HIMARS у библиотеки имени Крупской ранена женщина, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Одна ракета попала в пешеходную зону перед библиотекой, вторая - во двор", - написал глава республики в Telegram-канале.

Пушилин добавил, что в результате обстрела повреждены остекление и фасад библиотеки, а также торговый павильон, расположенный на троллейбусной остановке. 

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