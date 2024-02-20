В Волгограде за показ фильма "Оппенгеймер" кинотеатр оштрафовали на 50 тыс. рублей

Представитель Mori Cinema просил прекратить производство по делу в связи с отсутствием события правонарушения

ВОЛГОГРАД, 20 февраля. /ТАСС/. Дзержинский районный суд Волгограда назначил 50 тыс. рублей штрафа кинотеатру Mori Cinema за трансляцию фильма "Оппенгеймер", сообщили в суде.

"Кинотеатр Mori Cinema в Волгограде осуществлял трансляцию фильма "Оппенгеймер", признанного Министерством культуры РФ несоответствующим традиционным российским духовно-нравственным ценностям, без прокатного удостоверения. <...> ООО "Мори синема Волга" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.58 КоАП РФ (осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения на фильм), с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Представитель кинотеатра просил прекратить производство по делу в связи с отсутствием события правонарушения, полагая, что факт показа фильма не установлен. Вместе с тем, факт совершения административного правонарушения подтвержден имеющимися в материалах дела доказательствами.