В ДТП в Ростовской области погиб один человек

Еще четверо пострадали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Один человек погиб и четверо пострадали в результате лобового столкновения двух легковушек на трассе Новошахтинск-Гуково в Ростовской области. Об этом сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Ростовской области.

"На 24-м км автодороги Новошахтинск-Гуково водитель, управляя автомобилем Hyundai Accent, по предварительным данным, допустил наезд на правую обочину, после чего выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Toyota. В результате ДТП умер на месте до приезда скорой медицинской помощи пассажир автомобиля Hyundai Accent, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение водитель Hyundai, водитель Toyota и два его пассажира", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что полицейские устанавливают все обстоятельства аварии.