Глава Роспотребнадзора Карелии потребовала 150 тыс. рублей по делу о ЧП на Сямозере

Рассмотрение иска назначили на 28 марта

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 февраля. /ТАСС/. Руководитель Роспотребнадзора Карелии Людмила Котович, оправданная по делу о гибели 14 детей на Сямозере, подала иск о возмещении ей расходов на адвоката в размере 150 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил ее законный представитель Михаил Шогин, который выступал от ее имени на судебном процессе по этой трагедии.

"Сумма иска - 150 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос ТАСС о том, какой иск подала Котович в отношении Минфина России в лице управления Федерального казначейства по Карелии.

Помощница судьи Петрозаводского горсуда Олега Грабчука, который будет рассматривать иск, рассказала ТАСС, что Котович требует "возмещения вреда реабилитированному". Первое заседание назначили на 28 марта.

Ранее предыдущий руководитель регионального управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко, также оправданный по делу о ЧП на Сямозере, в судах нескольких инстанций добился решения о выплате ему 4 млн рублей. Иск о компенсации морального вреда был также подан к Минфину России.

Трагедия на карельском озере Сямозеро произошла в июне 2016 года. Из оздоровительного лагеря на рафте и двух каноэ в водный поход отправились 47 детей и несколько сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 несовершеннолетних. Бывший директор лагеря Елена Решетова и экс-координатор Вадим Виноградов в 2018 году осуждены на 9,5 лет колонии общего режима каждый.