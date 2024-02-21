В Узбекистане из-за обрушения навеса на фабрике погибли трое рабочих

Травмы различной степени тяжести получили еще 29 человек

ТАШКЕНТ, 21 февраля. /ТАСС/. Обрушение навеса на строящейся в городе Алмалык в Ташкентской области Узбекистана медно-обогатительной фабрике стало причиной гибели троих рабочих из Индии, прокуратура города возбудила уголовное дело по факту ЧП. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики.

"В связи с инцидентом, произошедшим в городе Алмалык, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в результате ЧП травмы различной степени тяжести получили еще 29 рабочих.