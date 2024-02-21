В Петербурге задержали двух человек за избиения прохожих

Кадры нападений они публиковали в интернете

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали двух молодых людей, подозреваемых в избиениях, записи которых опубликованы в интернете. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

"Сотрудники УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга совместно с оперативниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двоих молодых людей. Они подозреваются в причастности к избиениям граждан, видеозаписи которых были опубликованы в интернете", - говорится в сообщении.

Подозреваемыми оказались 18-летний учащийся автомеханического колледжа и 21-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Их доставили в отдел полиции, после чего передали в следственные органы.

Серию видеороликов, где запечатлено, как группа лиц нападает на жителей, выявили во время мониторинга в интернете. На одном из видео зафиксировали избиение мужчины в торговом центре. Оперативники ищут остальных соучастников.

Ранее в Петербурге суд продлил срок заключения под стражей Туралу Мамедову - предполагаемому организатору группы молодых людей, которые избивали в городе случайных прохожих, снимали свои действия на камеру и публиковали записи в интернете.