Полиция в Новосибирске ищет 15-летнюю девочку, пропавшую двое суток назад

СК возбудил дело

НОВОСИБИРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Полиция в Новосибирске разыскивает 15-летнюю девочку, которая пропала вечером в понедельник. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Отделом полиции №3 "Заельцовский" управления МВД России по г. Новосибирску проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения несовершеннолетней девушки 2008 года рождения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что о девушке ничего не известно с вечера понедельника.

В региональном управлении СК РФ добавили, что следователи устанавливают обстоятельства безвестного исчезновения несовершеннолетней. Принято решение о возбуждении уголовного дела.