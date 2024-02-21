ФСБ задержала россиянина по делу о госизмене и требует его ареста

Подробности дела в Мещанском суде Москвы не сообщили

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Следователи ФСБ задержали гражданина РФ Мартынова Н.О. по подозрению в госизмене и требуют его ареста.

Об этом ТАСС сообщили в Мещанском суде Москвы, куда поступило соответствующее ходатайство.

"В суд поступили материалы ходатайства следователя ФСБ об избрании Мартынову Н.О., подозреваемому по ст. 275 УК РФ (госизмена), меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. По этой статье фигуранту грозит до пожизненного лишения свободы.

Подробности дела в суде не сообщили. Заседание пройдет в закрытом режиме, так как в деле имеются секретные материалы.