Число жертв столкновений на акциях протеста фермеров в Индии выросло до шести

По данным Hindustan Times, свыше 160 человек пострадали во время очередных стычек протестующих и полиции

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 февраля. /ТАСС/. Число жертв столкновений во время акций протеста фермеров в Индии выросло до шести, более 160 человек пострадали во время очередных стычек протестующих и полиции. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

Индийские фермеры в среду возобновили начавшуюся полторы недели назад акцию протеста из-за того, что переговоры с представителями центральных властей не привели к желаемому компромиссу. Они пытаются продвинуться маршем к столице Нью-Дели, но их блокирует полиция на границе штатов Пенджаб и Харьяна примерно в 200 км от намеченной цели. Участники акции заявляют, что готовы идти на столицу с 1,2 тыс. тракторами, а также бульдозерами и могут мобилизовать около 100 тыс. человек.

В районе города Шамбху на границе штатов Пенджаб и Харьяна произошли очередные столкновения между фермерами и полицией последнего штата. Стражи порядка применили патроны со слезоточивым газом. По данным издания, в результате пострадал 24-летний Шубх Каран Сингх, он был госпитализирован, но умер от травм. Полиция Харьяны называет эти сообщения слухами и ложной информацией. Если данные издания подтвердятся официально, то это будет уже третья официально подтвержденная смерть протестующего в ходе нынешней кампании фермеров - на прошлой неделе в результате остановки сердца погибли двое пожилых фермеров.

В правительстве Пенджаба заявляют, что в результате действий полиции соседней Харьяны пострадали более 160 человек. "На настоящий момент более 160 человек пострадали от применения патронов со слезоточивым газом, резиновых пуль, физической силы и дронов со стороны полиции Харьяны", - цитирует издание внутренний документ, подписанный главным секретарем правительства Пенджаба Анурагой Верма.

Согласно данным полиции Харьяны, которые приводит газета, порядка 12 стражей порядка получили тяжелые ранения в результате столкновений в среду. Также правоохранители сообщили о гибели полицейского, отметив, что общее число погибших стражей порядка с начала протестов достигло трех.

Фермеры добиваются принятия центральным правительством ряда мер, в том числе закона, обеспечивающего приемлемую для них минимальную закупочную цену на сельхозпродукцию. Власти заявляют, что готовы закупать по минимальным гарантированным ценам только кукурузу, хлопок и бобовые, тогда как протестующие хотят распространить эту меру на 23 основные сельхозкультуры. Целью марша на столицу протестующие называют встречу с премьером Нарендрой Моди.