Энергетики полностью восстановили нарушенное непогодой энергоснабжение в районах Калмыкии

Для проведения аварийно-восстановительных работ было привлечено 24 бригады

ЭЛИСТА, 21 февраля. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили электроснабжение, нарушенное из-за непогоды и ледяного дождя в пяти северных районах Калмыкии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики.

"Энергоснабжение полностью восстановлено", - сказали в пресс-службе, добавив, что калмыцким энергетикам объявили благодарность за добросовестный труд и профессионализм, проявленный при ликвидации технологических нарушений из-за неблагоприятных погодных условий.

Последствия ледяного дождя в ночь с 10 по 11 февраля оставили без электроснабжения 25 населенных пунктов Кетченеровского, Малодербетовского, Сарпинского, Октябрьского и Юстинского районов республики. По данным ГУ МЧС по региону, без электроэнергии остались более 4,7 тыс. частных жилых домов, в которых проживает почти 13,4 тыс. человек, и 41 социально значимый объект.

Для проведения аварийно-восстановительных работ филиалом ПАО "Россети Юг - Калмэнерго" было привлечено 24 бригады почти со всех районных сетей республики. В устранении последствий стихии участвовали 88 человек, 40 единиц техники. Поврежденные линии электропередач и поваленные опоры в населенных пунктах и в степи калмыцкие энергетики восстанавливали в круглосуточном режиме, работы велись в сложных погодных условиях. После ледяного дождя наступила оттепель, и добраться специалистам до поврежденных объектов по степному бездорожью помогали местные фермеры и муниципальные предприятия на технике высокой проходимости.