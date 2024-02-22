В Забайкалье военный получил 6,5 года за самовольное оставление части и дезертирство

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима

ЧИТА, 22 февраля. /ТАСС/. Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к 6,5 года колонии строго режима за самовольное оставление части и последующее дезертирство. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Второго восточного окружного военного суда.

"По первому приговору, он 23 июля 2022 года самовольно покинул часть, 18 августа добровольно явился в военную комендатуру. Потом 31 августа опять сбежал. В сентябре его задержали, возбудили уголовное дело. После этого в октябре он дезертировал. 26 сентября 2023 года в ходе оперативно-разыскных мероприятий его задержали сотрудники правоохранительных органов. Суд путем частичного сложения по двум приговорам назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима на срок шесть лет шесть месяцев", - сказали в пресс-службе.

В суде уточнили, что грань между статьями 337 УК РФ (самовольное оставление части) и 338 УК РФ (дезертирство) достаточно тонкая. Первая подразумевает, что военный оставляет часть на время. Вторая предполагает, что военный оставляет место службы без намерения возвращаться. Осужденный дезертировал после возбуждения первого уголовного дела и скрывал, что проходит военную службу по контракту.