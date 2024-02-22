В Новосибирске виновника ДТП с тремя погибшими приговорили к 10 годам

Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, не имел права управления ТС и скрылся с места аварии

НОВОСИБИРСК, 22 февраля. /ТАСС/. Суд в Новосибирской области назначил 10 лет колонии водителю, который стал виновником ДТП с тремя погибшими и одним пострадавшим и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Он признан виновным по пп. "а", "б", "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения, совершено лицом, не имеющим права управления транспортными средствами).

Летом 2023 года на участке автодороги между рабочим поселком Дорогино и поселком Запрудный в дневное время водитель Honda, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имевший права управления транспортным средством, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем марки Mazda. После чего скрылся. В результате ДТП погибли трое мужчин, еще один пострадал.